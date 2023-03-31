В Белграде проходит 60-й международный турнир по боксу Belgrade winner среди мужчин и женщин. В составе российской сборной в столице Сербии выступают южноуральские боксеры Ахмадшох Махмадшоев и Елизавета Карташкова, сообщает региональный Минспорт.
В национальную команду России вошли 12 спортсменов и 11 спортсменок. Южноуральские спортсмены Ахмадшох Махмадшоев и Елизавета Карташкова будут выступать в весовых категориях 67 и 54 кг соответственно. Турнир в Сербии продлится до 3 апреля.
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