Челябинские боксеры поборются за медали на международном турнире в Сербии

Ахмадшох Махмадшоев и Елизавета Карташкова вошли в состав сборной России

В Белграде проходит 60-й международный турнир по боксу Belgrade winner среди мужчин и женщин. В составе российской сборной в столице Сербии выступают южноуральские боксеры Ахмадшох Махмадшоев и Елизавета Карташкова, сообщает региональный Минспорт.В национальную команду России вошли 12 спортсменов и 11 спортсменок. Южноуральские спортсмены Ахмадшох Махмадшоев и Елизавета Карташкова будут выступать в весовых категориях 67 и 54 кг соответственно. Турнир в Сербии продлится до 3 апреля.Напомним, что ранее российские боксеры одержали победу в матчевой встрече со сборной Беларуси. Челябинскую область представляли боксер Эдмонд Худоян и главный тренер Виктор Фархутдинов.