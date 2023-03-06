В Самаре в СКК «Ледовый дворец» прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси. Наша национальная команда, под руководством южноуральского тренера Виктора Фархутдинова, одержала победу со счетом 10:2, сообщает Федерация бокса России.

«Отрадно что встреча России и Республики Беларусь проходит сегодня именно в Самаре. Учитывая нынешнюю ситуацию, а сейчас на территории России проходит не так много международных спортивных соревнований, это вдвойне приятно. Уверен, что организация таких поединков на берегу Волги будет соответствовать самым высоким стандартам мирового бокса», — рассказал российский боксер и политик Олег Элекпаевич.
Турнир между боксерами России и Беларуси посетило более пяти тысяч зрителей. Эта международная встреча являлась важнейшим этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира по боксу в Ташкенте. Все 12 поединков были яркими и бескомпромиссными.

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Южноуральский боксер Эдмонд Худоян открывал матчевую встречу в весовой категории до 49 кг. Уроженец Златоуста уверенно победил соперника из Белоруссии со счетом 5:0.

«Я благодарен команде Республики Беларусь за согласие на такой спарринг. Эта встреча пошла на пользу и нам, и гостям, ведь обе команды находятся на важном этапе подготовки к чемпионату мира в Ташкенте. Все поединки были крайне любопытными и дали мне много пищи для размышлений. Будем работать над ошибками, ведь у нас впереди ещё матчевые встречи с Киргизией и Казахстаном. Отдельно хочу поблагодарить правительство и Федерацию бокса Самарской области за отличную организацию турнира», — отметил главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.
Добавим, что ранее южноуральский боксер Эдмонд Худоян стал победителем международного турнира в Марокко. В финальном поединке уроженец Златоуста победил Хамзу Ессаади.

Мурат Гассиев завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA
Кроме того, накануне российский боксер Мурат Гассиев, представляющий компанию «УралБоксПромоушн», завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA. Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над американцем Майком Балогуном.