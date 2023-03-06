Российские боксеры одержали победу в матчевой встрече со сборной Беларуси

Челябинскую область представляли боксер Эдмонд Худоян и главный тренер Виктор Фархутдинов

«Отрадно что встреча России и Республики Беларусь проходит сегодня именно в Самаре. Учитывая нынешнюю ситуацию, а сейчас на территории России проходит не так много международных спортивных соревнований, это вдвойне приятно. Уверен, что организация таких поединков на берегу Волги будет соответствовать самым высоким стандартам мирового бокса»,

— рассказал российский боксер и политик Олег Элекпаевич.

«Я благодарен команде Республики Беларусь за согласие на такой спарринг. Эта встреча пошла на пользу и нам, и гостям, ведь обе команды находятся на важном этапе подготовки к чемпионату мира в Ташкенте. Все поединки были крайне любопытными и дали мне много пищи для размышлений. Будем работать над ошибками, ведь у нас впереди ещё матчевые встречи с Киргизией и Казахстаном. Отдельно хочу поблагодарить правительство и Федерацию бокса Самарской области за отличную организацию турнира»,

— отметил главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.