В Самаре в СКК «Ледовый дворец» прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси. Наша национальная команда, под руководством южноуральского тренера Виктора Фархутдинова, одержала победу со счетом 10:2, сообщает Федерация бокса России.
«Отрадно что встреча России и Республики Беларусь проходит сегодня именно в Самаре. Учитывая нынешнюю ситуацию, а сейчас на территории России проходит не так много международных спортивных соревнований, это вдвойне приятно. Уверен, что организация таких поединков на берегу Волги будет соответствовать самым высоким стандартам мирового бокса», — рассказал российский боксер и политик Олег Элекпаевич.
Турнир между боксерами России и Беларуси посетило более пяти тысяч зрителей. Эта международная встреча являлась важнейшим этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира по боксу в Ташкенте. Все 12 поединков были яркими и бескомпромиссными.
Южноуральский боксер Эдмонд Худоян открывал матчевую встречу в весовой категории до 49 кг. Уроженец Златоуста уверенно победил соперника из Белоруссии со счетом 5:0.
«Я благодарен команде Республики Беларусь за согласие на такой спарринг. Эта встреча пошла на пользу и нам, и гостям, ведь обе команды находятся на важном этапе подготовки к чемпионату мира в Ташкенте. Все поединки были крайне любопытными и дали мне много пищи для размышлений. Будем работать над ошибками, ведь у нас впереди ещё матчевые встречи с Киргизией и Казахстаном. Отдельно хочу поблагодарить правительство и Федерацию бокса Самарской области за отличную организацию турнира», — отметил главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.
Добавим, что ранее южноуральский боксер Эдмонд Худоян стал победителем международного турнира в Марокко. В финальном поединке уроженец Златоуста победил Хамзу Ессаади.
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