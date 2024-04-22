Челябинские баскетболисты вошли в восьмерку сильнейших команд на первенстве России

В финальном турнире в южноуральской столице выступили 16 команд

В Челябинске завершился финал первенства России по баскетболу среди команд юношей до 16 лет. Хозяева турнира замкнули восьмерку сильнейших, но показали, что готовы бороться на равных с лучшими баскетбольными академиями страны. Ключевым для наших парней стал четвертьфинальный поединок, где они в драматичной концовке уступили соперникам из Санкт-Петербурга со счетом 71:72, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск второй год подряд принимал у себя финал первенства России. На Южный Урал прибыли 16 сильнейших команд страны юниорского возраста. На групповом этапе они были разбиты на четыре группы. Челябинская команда «Олимп» провела его достойно, заняв второе место. Наши парни выиграли у СШОР им. Гомельского (Москва) и СШОР‑1 (Самара), уступив лишь столичной команде СШОР «Глория».

Баскетбол. Первенство России среди юниоров до 16 лет. Челябинск. Групповой этап

СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР им. Гомельского (Москва) — 63:58.

СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР «Глория» (Москва) — 42:91.

СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР-1 (Самара) — 77:65.

В 1/8 финала челябинская команда в сложнейшем поединке вырвала победу у сверстников из Краснодара — 60:59. А дальше был драматичный четвертьфинал, который надолго останется в памяти у наших ребят.

В нем они имели все шансы на то, чтобы пройти сильных соперников из Санкт-Петербурга. Но умудрились проиграть концовку, не забив при этом из-под кольца на последней секунде встречи! А ведь до этого парни могли все решать в свою пользу, но неудачно пробили штрафные броски, реализовав лишь 1 бросок из 4.





«Это все на фоне усталости. В предыдущем матче ребята отдали все силы в игре с Краснодаром. После таких поединков сложно восстанавливаться психологически. Эмоций не матч с Питером не хватило. И глубины состава. Практически пропустил турнир наш основной разыгрывающий Богдан Федоров, центровой Алексей Никитин играл с повреждением. Безумно жаль... Мы в одном шаге были от того, чтобы побороться за медали турнира, не хватило одного точного попадания», — рассказал корреспонденту Первого областного главный тренер челябинской СШОР «Олимп» Сергей Нечаев.

Баскетбол. Первенство России среди юниоров до 16 лет. Челябинск. Плей-офф

1/8 финала. СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР по баскетболу (Люберцы) — 60:59.

1/4 финала. СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР-1 Центрального района (Санкт-Петербург) — 71:72.

За 5—8-е места. СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР-1 Адмиралтейского района (Санкт-Петербург) — 73:77.

За 7-е место. СШОР «Олимп» (Челябинск) — СШОР «Глория» (Москва) — 54:68.

Тренер также добавил, что в ключевом эпизоде на последних секундах недоглядели судьи. По его мнению, на Егоре Сергееве, совершавшем бросок, соперники дважды сфолили. Однако рефери этого не увидели. Тем не менее Сергей Нечаев доволен выступлением своих подопечных, они сделали шаг вперед в сравнении с прошлогодним турниром. И акцентировал свое внимание на том, что челябинская команда, в отличие от многих соперников, состоит исключительно из местных воспитанников.

«Ребята проявили себя с лучшей стороны, боролись на равных с лучшими командами страны. Они — будущее челябинского баскетбола. У них есть хорошие шансы проявить себя на взрослом уровне», — добавил Сергей Нечаев.

Победу в турнире одержали баскетболисты из столичной СШОР ЦСКА. В финальном матче они обыграли СШОР-1 Центрального района. Ту самую команду, которой уступили наши парни в драматичном четвертьфинальном поединке. Московская команда выиграла у питерцев со счетом 81:70 и завоевала чемпионский титул.

Что касается челябинской СШОР «Олимп», то поражение от питерцев, по всей видимости, отразилось на психологическом состоянии ребят. В турнире за 5—8-е места они два своих поединка проиграли. Причем снова в борьбе и с шансами на успех.

Тем не менее попасть в восьмерку сильнейших команд страны — вполне достойный результат. У нас растет достойная смена, игроки которой в скором времени обязательно усилят состав профессионального клуба «Челбаскет».