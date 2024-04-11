Челябинск во второй раз примет финал первенства России по баскетболу

В турнире выступят 16 сильнейших юношеских команд страны

В ближайшие выходные, 13 апреля, в Челябинске стартует финал первенства России по баскетболу среди юношей до 16 лет. В нем будут представлены 16 сильнейших команд страны. Выступят в турнире и ребята из челябинской спортшколы «Пионер». Второй год подряд южноуральской столице доверяют провести подобные соревнования. Рассказываем, чем они интересны и почему здесь нужно искать будущих звезд челябинского и российского баскетбола.

Право принять и провести турнир с участием сильнейших перспективных и одаренных баскетболистов страны Челябинск выиграл неспроста. В прошлом году южноуральская столица уже проводила подобные соревнования. Тогда Российская федерация баскетбола высоко оценила уровень организации турнира. Поэтому и приняла решение вновь доверить провести статусные состязания нашему региону.

Финал первенства России U16 пройдет с 13 по 21 апреля на двух площадках Челябинска — во Дворце пионеров и школьников на Алом поле (Свердловский проспект, 59), а также в регцентре по шорт-треку (ул. Коммуны, 96). В борьбе за трофей сойдутся 16 сильнейших юношеских команд страны.

Первенство России по баскетболу U16. Групповой этап. Состав участников:

Группа А: СШОР «Динамо» (Москва), СШОР по баскетболу (Краснодар), СШОР № 1 (Химки), СШОР «Юность» (Старый Оскол).

Группа Б: СШОР «Глория» им. Ю. И. Бирюкова (Москва), СШОР им. А. Я. Гомельского (Москва), СШ «Олимп» (Челябинск), СШОР № 1 (Самара).

Группа В: СШОР «ЦСКА» (Москва), БК «Калий-Баскет» (Березники), СШОР № 1 Адмиралтейского района (Санкт-Петербург), СШОР по баскетболу «Спартак» (Люберцы).

Группа Г: СШ «Олимпиец» (Пермь), СШОР № 2 «Ювента» (Тольятти), СШОР № 1 Центрального района (Санкт-Петербург), СШОР № 2 Невского района (Санкт-Петербург).

В плей-офф выходят все участники. Игры 1/8 финала пройдут 17 апреля, 1/4 финала — 18 апреля, 1/2 финала — 20 апреля, финал и матчи за все остальные места — 21 апреля.

Челябинскую команду возглавляет Сергей Нечаев. Со своими подопечными он ранее 17 (!) раз выходил в финалы первенства России. Но ни он, ни другие наши специалисты не приводили свои команды к чемпионскому званию. В этом году у ребят есть как никогда хорошие шансы на то, чтобы подняться на пьедестал.

«У нас сформировалась хорошая и сильная команда. В ней собраны талантливые ребята, которые могут показывать результат здесь и сейчас. Я искренне считаю, что у них есть шанс побороться за медали турнира. Они недавно ездили в Москву, где провели ряд товарищеских матчей. И смотрелись в играх с ЦСКА и „Динамо“ достойно. Уступили в районе 10—15 очков, но боролись без двух своих лидеров», — говорит руководитель развития детского направления Федерации баскетбола Челябинской области Никита Сандаков.

Кстати, о лидерах команды. В составе «Олимпа» условно можно выделить пятерых игроков. Егор Сергеев и Андрей Алексеев уже сейчас представлены в юношеской сборной России. Результативно играет Алексей Никитин, набирая по 20—25 очков за матч. Эффективно действуют на площадке Артем Диковицкий и Егор Аксарин. Причем всё это ребята уже фактурные и высокорослые, четверо — выше 200 см.

«Этими соревнованиями мы хотим показать российской баскетбольной общественности, что уделяем внимание не только развитию профессиональных команд, но и детско-юношескому спорту. Стремимся дать хороший пример другим регионам, что нужно проводить детские турниры на высоком уровне. Дети — это наше будущее! И нужно с ранних лет показывать им лучшие примеры, готовить их к взрослой профессиональной карьере. В том числе через крутые соревнования, которые мы можем и умеем проводить», — добавил Никита Сандаков.

Посмотреть в деле будущее российского баскетбола можно бесплатно. Следите за расписанием матчей на официальных аккаунтах Федерации баскетбола Челябинской области или портале Basket74.ru.

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