Челябинская тхэквондистка победила на соревнованиях в Албании

Татьяна Минина выиграла Кубок президента G2

Тхэквондистка из Челябинска Татьяна Минина завоевала Кубок президента всемирной федерации тхэквондо класса G2. Турнир проходит в Албании. 22 февраля спортсменка выступила в весовой категории до 53 килограммов и одержала победу. На втором месте в категории тоже российская спортсменка Ксения Здор.



Напомним, что Татьяна Минина (девичья фамилия Кудашова) — серебряный призер Олимпийских игр 2021 в Токио. Девушка занимается в челябинской спортивной школе «Коре» у Александра Энса и Анны Селютиной. Татьяне 24 года и она пять раз становилась чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Её супруг — челябинский тхэквондист Константин Минин.