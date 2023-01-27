Челябинская теннисистка Мария Непоп выступит на первенстве России

Спортсменка прошла отбор, будучи на три года моложе основного возраста

В селе Уват (Тюменская область) прошло первенство Уральского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. Женские и мужские южноуральские команды завоевали серебряные медали, бронза в парном разряде — у Марии Непоп, Софьи Катаевой и Никиты Гуляева, сообщает региональный Минспорт.В состав женской челябинской команды вошли: Мария Непоп, Софья Катаева, Катрин Абитова, Валерия Коштенко, Кира Поповцева. Все они являются представительницами челябинской СШОР «Юпитер» по настольному теннису. Мужская сборная Челябинской области состояла из Никиты Гуляев, Михаила Карпетова (оба СШОР «Юпитер»), Ярослава Кулешова, Никиты Филиппова (оба из Магнитогорска) и Андрея Храмова (СШ по теннису им. Б. Маниона).В парном разряде пара Мария Непоп/Софья Катаева завоевали бронзовые медали. В мужском турнире Никита Гуляев завоевал бронзовую медаль, играя с Данисом Туйчиевым из Кургана. По итогам турнира челябинка Мария Непоп получила право выступить на первенстве России среди юниорок до 20 лет, который пройдет в апреле этого года в Чебоксарах.Добавим, что ранее челябинская теннисистка завоевала золото на турнире «Олимпийские надежды России». Валерия Галяева стала победителем соревнований в парном разряде.