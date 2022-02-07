Челябинская спортсменка завоевала три медали на чемпионате России по настольному теннису

Алена Лопина стала призером в соревнованиях среди глухих спортсменов

В Чебоксарах завершился чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с ограничениями по слуху. Три медали различного достоинства завоевала челябинка Алена Лопина, в активе которой серебряная и две бронзовые награды, сообщает Региональный центр по адаптивным видам спорта.

Соревнования прошли на базе местной СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны с ограничениями по слуху. Среди них и наша сильнейшая теннисистка Алена Лопина.

Подопечная Константина Попова успешно выступила в нескольких видах программы. Так, 24‑летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в женском парном разряде, а также бронзовые награды в смешанном парном разряде и одиночном личном турнире.