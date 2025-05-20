Алена Лопина из Челябинска завоевала серебро чемпионата России по настольному теннису

Она стала призером в парном разряде с Анной Кондратовой

Челябинская спортсменка Алена Лопина успешно выступила на чемпионате России по настольному теннису среди глухих, прошедшем в Оренбурге. Она завоевала серебро в парном разряде с Анной Кондратовой из Московской области. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 13 регионов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В соревнованиях среди спортсменов с ограничениями по слуху челябинка отличилась в парном разряде. Алена Лопина и Анна Кондратова успешно добрались до финала, где уступили паре Татьяна Чикунова (Ленинградская область) / Ксения Анишева (Республика Чувашия).

Отметим, что Алена Лопина ранее неоднократно становилась призером чемпионатов России. Занимается она под руководством тренера Константина Попова в челябинской спортшколе «Юпитер».