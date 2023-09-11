В Кемерово завершился Кубок России по спортивной ходьбе. Соревнования такого уровня впервые прошли в Кузбассе. За победу боролись около 150 российских спортсменов. Челябинская сборная заняла второе общекомандное место, сообщает региональный Минспорт.

Спортсмены со всей страны преодолели дистанции 20, 10, 5, и 3 км по возрастным категориям. Челябинская легкоатлетка Кристина Любушкина стала бронзовым призером на дистанции 20 км, а команда Челябинской области заняла второе место в командном зачете.

Кроме того, на соревнованиях был показан лучший результат сезона 2023 года в мире. Его показала легкоатлетка из Новокузнецка Рейхан Каграманова, преодолев дистанцию 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду.

Добавим, что ранее на чемпионате России по легкой атлетике — 2023, который прошел в Челябинске, золотую медаль завоевал челябинский легкоатлет Василий Мизинов. Южноуральский спортсмен одержал победу в состязаниях по ходьбе на дистанции 10 000 метров.