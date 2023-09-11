В Кемерово завершился Кубок России по спортивной ходьбе. Соревнования такого уровня впервые прошли в Кузбассе. За победу боролись около 150 российских спортсменов. Челябинская сборная заняла второе общекомандное место, сообщает региональный Минспорт.
Спортсмены со всей страны преодолели дистанции 20, 10, 5, и 3 км по возрастным категориям. Челябинская легкоатлетка Кристина Любушкина стала бронзовым призером на дистанции 20 км, а команда Челябинской области заняла второе место в командном зачете.
Кроме того, на соревнованиях был показан лучший результат сезона 2023 года в мире. Его показала легкоатлетка из Новокузнецка Рейхан Каграманова, преодолев дистанцию 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду.
Добавим, что ранее на чемпионате России по легкой атлетике — 2023, который прошел в Челябинске, золотую медаль завоевал челябинский легкоатлет Василий Мизинов. Южноуральский спортсмен одержал победу в состязаниях по ходьбе на дистанции 10 000 метров.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города