В челябинской баскетбольной школе «Олимп» объявили о наборе девочек 2015-2016 года рождения, а также дополнительный набор среди девочек 2013-2014 г. р. Все занятия в секции бесплатные, сообщает региональная федерация баскетбола.
Тренером девочек будет Даниил Валиуллин. Он бывший игрок Студенческой сборной Челябинской области. Специалист был лидером южноуральской команды, на паркете демонстрировал качественную игру и умение слаженно работать в команде.
Баскетболисты спортшколы «Олимп» выступают за профессиональные команды. Девочек ждет постоянная игровая практика и выступление на различных турнирах. Записаться на тренировки и узнать подробную информацию можно по телефону: +79525268116.
Ранее Российская федерация баскетбола (РФБ) выделила грантовую поддержку на развитие баскетбола в Челябинской области. Федеральные средства позволят региональной федерации баскетбола закупить новый спортинвентарь для юных спортсменов и оказать поддержку в развитии инклюзивного спорта.
Кроме того, у челябинцев появилась возможность записать ребенка в спортивную школу, не выходя из дома. Сделать это можно на едином портале государственных услуг. Благодаря новому сервису родители могут выбрать не только вид спорта для занятий ребенка, но и ближайшую к дому спортшколу. Первое областное изучило новые возможности портала госуслуг. Рассказываем, как и что нужно делать.
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