Челябинская самбистка завоевала золото на Спартакиаде учащихся России

Ева Огнивова стала сильнейшей в весовой категории до 72 кг

Южноуральская спортсменка Ева Огнивова стала победительницей соревнований по самбо на летней Спартакиаде учащихся России. На турнире в Армавире воспитанница челябинской спортшколы «Локомотив» одержала победу во всех поединках и завоевала золото в весовой категории до 72 кг, сообщает региональная федерация самбо.

«Конкуренция на спартакиаде была очень жесткой. Все регионы подходят очень ответственно к таким стартам. Но Ева выглядела очень достойно на фоне своих соперниц, все четыре схватки она выиграла чисто», — прокомментировал выступление своей подопечной тренер Андрей Морозов.

Напомним, несколько дней назад Ева Огнивова выиграла золото на международном турнире по дзюдо «Кубок Рахлина». Ранее спортсменка становилась бронзовым призером первенства России по дзюдо.