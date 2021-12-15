Челябинская область завоевала серебро на всероссийских соревнованиях «Игры ГТО»

В Белгороде выступили спортсмены из Магнитогорска и Сатки

В Белгороде завершился всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Южноуральские спортсмены завоевали почетное второе место, сообщили 15 декабря в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Турнир, в котором приняли участие спортсмены из 38 российских регионов, прошел с 8 по 12 декабря. Командам необходимо было пройти пять этапов дистанции, среди которых: прыжок в длину с места, отжимания, рывок и приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой и низкой перекладине. В решающей гонке команда из Челябинской области, в состав которой вошли атлеты из Магнитогорска, заняла второе место. Также отличился 41-летний Павел Бичигов из Сатки, который в индивидуальном забеге на 30 метров поднялся на VIII ступень.

«Гордимся нашими ребятами. Приятно видеть, что в Челябинской области возрожденный комплекс ГТО так популярен. За каждой медалью стоит большая сплоченная команда — спортсмены, тренеры, семья и близкие»,— отметил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Также он добавил, что южноуральские спортсмены всегда достойно представляют Челябинскую область на всероссийских соревнованиях и доказывают, что Южный Урал — спортивный регион.