Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам I квартала текущего года. Среди субъектов РФ Челябинская область заняла шестое место, сообщает региональный Минспорт.
Наш регион уступает лишь Москве, Белгородской, Калужской, Липецкой и Пензенской области.
«В Челябинской области большое внимание уделяется развитию и популяризации комплекса „Готов к труду и обороне“. Как и в советское время, возрожденный сегодня комплекс ГТО вовлекает в занятия массовым спортом жителей страны. Мы видим большую активность в каждом муниципалитете, и большую роль здесь играет поддержка СМИ», — рассказал руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.
При формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили 9 показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет; доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.
Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
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