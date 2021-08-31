Челябинская легкоатлетка завоевала золото чемпионата мира среди глухих спортсменов

Анастасия Актуганова в составе сборной России победила в эстафетном беге

В польском городе Люблине завершился IV чемпионат мира по легкой атлетике среди глухих спортсменов. Челябинка Анастасия Актуганова завоевала золотую медаль в составе российской сборной в эстафете 4×100 м с результатом 47,53, сообщает Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Женская эстафета 4×100 м завершала программу соревнований. В составе нашей команды были представлены девушки из Омска, Челябинска, Краснодара и Новокузнецка. Сборной России в этом виде программы удалось одержать победу и завоевать титул чемпионов мира. Итоговый результат — 47,53. Второе место заняла команда Украины, третье — Беларуси.

Анастасия Актуганова выступила и в личных состязаниях. В беге на 100 и 200 м челябинка показала неплохие для себя результаты, заняв 5-е и 4-е места соответственно.

Подготовили спортсменку Екатерина и Никита Высоцкие. Большой вклад в успех челябинской легкоатлетки внес и ее первый тренер Николай Сивашов. Отметим, что спорт глухих не входит в программу Паралимпийских игр. Для таких спортсменов проводятся отдельные соревнования — Сурдлимпийские игры. Они пройдут с 1 по 15 мая 2022 года в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.