Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина попробует свои силы в баскетболе

Она станет участником благотворительного медиатурнира «АнгелБаскет»

Известная челябинская конькобежка серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина сменит ледовую дорожку на баскетбольный паркет. 19 февраля спортсменка примет участие в пятом благотворительном медиатурнире по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет» в Челябинске, сообщает региональная федерация баскетбола.

Ольга Фаткулина — одна из самых титулованных конькобежек России, заслуженный мастер спорта, многократный призер чемпионатов мира. В ее активе три Олимпиады: дебют в Ванкувере (2010), серебро в Сочи (2014) на дистанции 500 метров и участие в Играх в Пекине (2022), где она удостоилась чести нести флаг сборной ОКР на церемонии открытия.

Она станет не единственной звездой, которая выйдет на баскетбольный паркет. Организаторы медиатурнира «АнгелБаскет» собрали яркий состав участников. Среди них:

Дарья Дубова — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка Юношеских Олимпийских игр и двукратная чемпионка Европы, участница шоу «Титаны»;

Виктор Щетков — экс-игрок медийной команды «БК 10», чемпион Высшей лиги КВН и продюсер. В прошлом году был тренером, а в этот раз выйдет на паркет как игрок;

Алина Середина — основательница баскетбольного клуба «Союз-12», проекта с яркой медийной подачей, который недавно вырос в полноценный клуб с мужским и женским составами;

Илья Челак — блогер и действующий чемпион Media Basket — 2025. Уже знаком челябинской публике по VK Fest;

Алексей Янков — первый баскетбольный видеоблогер России, который заразил любовью к игре с мячом тысячи людей.





Отметим, что «АнгелБаскет» — это не просто спорт. Гостей ждет вечер звездного баскетбола, динамичное танцевально-музыкальное шоу и интерактивные зоны. Главная миссия турнира — реальная помощь детям. Медиатурнир состоится 19 февраля. Ранее мы сообщали о программе мероприятия.

Организаторами мероприятия выступят региональная федерация баскетбола, клуб «ЧБК» и благотворительное движение «Искорка Фонд».

Возрастное ограничение: 6+