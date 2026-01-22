В Челябинске в пятый раз проведут благотворительный медиатурнир «АнгелБаскет»

Вырученные средства будут направлены на лечение 17‑летнего подростка с лейкозом

В Челябинске назвали дату проведения юбилейного медиатурнира по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет» — 19 февраля шесть команд сыграют матчи, а вырученные от проведения турнира средства будут направлены на поддержку 17‑летнего Симеона Чеха из Озерска, который борется с острым лимфобластным лейкозом, сообщает региональная федерация баскетбола.

На баскетбольной площадке за победу сразятся шесть команд, собранных из известных медиаперсон, спортсменов и представителей бизнеса Челябинска. Помимо спортивных баталий, гостей ждет развлекательная программа: выступления творческих коллективов, интерактивные зоны и благотворительный аукцион.

Однако главная цель турнира — не победа на паркете, а спасение жизни. В этом году все вырученные средства будут направлены 17‑летнему Симеону Чеху из Озерска. После тяжелых курсов химиотерапии ему требуется специализированная медицинская перевозка — путь домой на обычном транспорте для него смертельно опасен из-за риска инфекций. Средства, собранные на «АнгелБаскете», помогут оплатить эту поездку в рамках проекта «Дорога жизни».

«Для нас большая честь, что „АнгелБаскет“ проходит уже в пятый раз и с каждым годом объединяет все больше людей. Это мероприятие стало по-настоящему доброй традицией. Но главное — мы все вместе делаем одно большое дело. Каждый купленный билет — это реальный вклад в здоровье детей», — отметила гендиректор клуба «ЧБК» Ольга Алейникова.

Организаторами мероприятия выступят региональная федерация баскетбола, клуб «ЧБК» и благотворительное движение «Искорка Фонд».

Возрастное ограничение: 6+