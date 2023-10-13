В Иваново подвели итоги всероссийского турнира по художественной гимнастике «Сударушка», посвященные олимпийской чемпионке Ольге Глацких. За медали соревнований боролись более 700 спортсменов из 30 регионов. Бронзовым призером состязаний стала челябинка Алиса Магинская, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Высокие результаты показала воспитанница челябинской спортшколы по художественной гимнастике «Гармония» Алиса Магинская. Спортсменка завоевала бронзу по программе кандидатов в мастера спорта. Она тренируется под руководством тренера Елены Казанаевой.

Добавим, что в Челябинске пройдет традиционный Всероссийский детский турнир «Юный гимнаст», посвященный Всероссийскому дню гимнастики. Впервые состязания пройдут на базе нового спортзала SportGym в Калининском районе. В них примут участие юные перспективные спортсмены, за состязаниями которых в качестве почетного гостя будет наблюдать олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.