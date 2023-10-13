В Иваново подвели итоги всероссийского турнира по художественной гимнастике «Сударушка», посвященные олимпийской чемпионке Ольге Глацких. За медали соревнований боролись более 700 спортсменов из 30 регионов. Бронзовым призером состязаний стала челябинка Алиса Магинская, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Высокие результаты показала воспитанница челябинской спортшколы по художественной гимнастике «Гармония» Алиса Магинская. Спортсменка завоевала бронзу по программе кандидатов в мастера спорта. Она тренируется под руководством тренера Елены Казанаевой.
Добавим, что в Челябинске пройдет традиционный Всероссийский детский турнир «Юный гимнаст», посвященный Всероссийскому дню гимнастики. Впервые состязания пройдут на базе нового спортзала SportGym в Калининском районе. В них примут участие юные перспективные спортсмены, за состязаниями которых в качестве почетного гостя будет наблюдать олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города