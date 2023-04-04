Челябинская футболистка стала победительницей международного турнира SAFF Championship

Золотую медаль в составе сборной России завоевала Полина Богданова

«Вся наша команда сейчас чувствует огромную радость от победы на турнире в Бангладеш. SAFF Championship был достаточно продолжительным и тяжелым, но самое главное — это финальный результат. Мы были хорошо готовы к турниру, как показали наши игры. Все в команде — большие молодцы! Поздравляю всех нас, всю нашу страну с этой победой»,

— рассказала старший тренер сборной России Елена Медведь.

В Бангладеше завершился международный турнир SAFF Championship — 2023, в котором приняли участие юниорские сборные. Победителем турнира в составе российской команды стала воспитанница челябинской областной спортшколы по футболу Полина Богданова, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.Помимо сборной России в соревнованиях приняли участие команды Федерации футбола Южной Азии: Бангладеш, Индия, Бутан и Непал. Турнир прошел по круговой системе. Национальная команда России одержала уверенные победы над командами Бангладеша (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).В матче против сборной Бутана воспитанница челябинской областной спортшколы по футболу Полина Богданова забила дебютный гол в составе юниорской команды страны.Спортсменка начала заниматься футболом, когда ей было всего семь лет. Под руководством Лады Гаврилиной в южноуральской школе она провела семь лет, а в 2022 году перебралась в московский ЦСКА, в составе которого в прошлом сезоне завоевала серебряные медали Юношеской футбольной лиги.Напомним, что ранее в Казани прошел межрегиональный турнир по футболу Kazan Cup — 2023. Победителями турнира в составе ЖФК ЦСКА стали воспитанницы челябинской областной спортшколы по футболу Полина Богданова и Кристина Лесик.