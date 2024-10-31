Челябинская баскетбольная команда выиграла первенство России

Золотые медали завоевали ребята с ментальными нарушениями

На первенстве России по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями отличилась челябинская команда. На соревнованиях в Екатеринбурге она завоевала золотые медали, выиграв у соперников из Екатеринбурга и Перми, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На первенстве России в составе сборной Челябинской области выступили шесть спортсменов. Одержав победу над соперниками из Екатеринбурга и Перми, они завоевали золотые медали. Победителями первенства страны стали Данил Бакланов, Павел Безматерных, Артем Попов, Денис Семенов, Николай Ивановский и Сергей Кузнецов. Подготовил команду тренер Андрей Стародубцев.

Отметим, что это не первый успех ребят на подобных соревнованиях. Так, в 2022 году они стали серебряными призерами первенства России.