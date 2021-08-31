Стал известен состав фигуристов сборной России на контрольные прокаты в Челябинске

На лед арены «Трактор» выйдут 54 российских спортсмена

В южноуральской столице 11 и 12 сентября выступят сильнейшие фигуристы страны, звезды мирового уровня. Сегодня, 31 августа, стал известен состав российских спортсменов, которые представят на льду арены «Трактор» свои новые короткую и произвольную программы, подготовленные для Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Первого канала, который будет вести прямые трансляции мероприятия в Челябинске.

В окончательный список вошли 54 спортсмена. В нем представлены все звезды российского фигурного катания, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Наиболее титулованный и сильный состав на прокатах в Челябинск ожидается в одиночном женском катании. На льду арены «Трактор» свои программы исполнят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

В мужском одиночном катании на суд жюри и зрителей прокаты представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.

В парном катании на лед арены «Трактор» выйдут: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Карина Акопова / Михаил Рахманин.

Наконец, в танцах на льду выступят: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Диана Девис / Глеб Смолкин, Анабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Арина Ушакова / Максим Некрасов.

Большинство из вышеперечисленных спортсменов уже выступали в Челябинске на чемпионате России, который прошел 22—27 декабря 2020 года. Успешное проведение этих соревнований отметили специалисты и руководители Федерации фигурного катания России. Именно тогда генеральный директор ФФКР Александр Коган впервые сообщил о том, что в Челябинске возможно проведение контрольных прокатов сильнейших фигуристов страны осенью 2021 года.

Напомним, что 11 августа организаторы мероприятия запустили в продажу первую партию билетов (450 — на каждый вид программы), которую любители фигурного катания раскупили практически за сутки. 26 августа в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе организаторами было принято решение увеличить количество продаваемых билетов. Приобрести их можно только на сайте chel.kassy.ru. Стоимость билетов составляет 1200 рублей на первую часть программы и 1500 рублей на вторую.