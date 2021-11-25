Челябинск может побороться за право провести киберспортивные «Игры Будущего — 2023»

В Минспорте РФ запустили заявочную кампанию по выбору города — организатора мероприятия

В Министерстве спорта РФ объявили о запуске заявочной кампании на выбор города-организатора «Игр Будущего» — международного турнира по инновационным спортивным дисциплинам. Это мероприятие по замыслу организаторов соберет около 5 тысяч спортсменов из 20 стран, а соревнования пройдут в одном или нескольких городах, сообщает Минспорт РФ.

Министр спорта Олег Матыцин отметил актуальность использования цифровых технологий в спорте. Он рассказал о том, что на наших глазах традиционный спорт переживает новую технологическую революцию, которая в ближайшем будущем позволит совершить инновационный прорыв в развитии спорта и физической культуры не только в нашей стране, но и во всем мире.

«Для победы на „Играх Будущего“ участникам потребуется быть лучшими как на виртуальном, так и на реальном состязательном поле. И здесь мы видим большой простор для гармоничного развития офлайн- и онлайн-активностей, традиционных и новых видов спорта, популяризации физической культуры, отечественного комплекса ГТО, здорового и активного образа жизни», — добавил Олег Матыцин.

Впервые идея организации подобного мероприятия была представлена на форуме «Россия — спортивная держава» в сентябре этого года и получила поддержку международного спортивного сообщества и организаций, развивающих спорт, науку и цифровые технологии.

Запуск заявочной кампании объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Игры запланированы на 2023 год. Это будет масштабное международное мероприятие по кибердисциплинам. Национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Концепция «Игр Будущего» предполагает объединение физических и цифровых форматов состязаний по инновационным дисциплинам, сгруппированным в пяти Вселенных:

• Sports Challenge (NHL, FIFA, NBA, Forza Motosport, Tekken)

• Battle Challenge (Dota2, League of Legends, Fortnite, CS: GO)

• AR/VR Challenge (HADO, Oculus Beat Saber)

• E-motions Challenge (гонки дронов, гонки автомоделей, гонки судомоделей)

• Technically assisted challenge (кибатлетика, гидрофлайт, мотосерф, аквабайк фристайл, флайборд, танцы с роботами, битвы роботов)

Заявочная кампания по выбору города-организатора стартовала 18 ноября 2021 — любой российский город может выразить интерес к проведению «Игр Будущего». Также города могут объединиться и отправить совместную заявку. Сделать это можно на сайте игрыбудущего.рф.

Организаторы мероприятия сообщают, что 14 декабря объявят города, подавшие заявку на проведение «Игр Будущего — 2023». В апреле следующего года будет опубликован шорт-лист претендентов, а в мае — объявлено имя победителя.

Напомним, что в мае этого года Челябинск принимал чемпионат России по компьютерному спорту. В финале турнира были представлены шесть киберспортивных дисциплин. Однако формат предстоящих «Игр Будущего» гораздо шире и многогранней. В них будет представлена 21 дисциплина.