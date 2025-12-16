Челябинка завоевала серебро на первенстве России по парашютному спорту

Анна Станишевская стала призером в аэротрубе в дисциплине «фристайл»

Челябинская спортсменка Анна Станишевская ярко дебютировала в новой для себя возрастной категории на первенстве России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Она завоевала серебряную медаль в дисциплине «фристайл», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первенство России в Москве стало одновременно и этапом международного зачета соревнований EASA (Евро-Азиатская ассоциация парашютного спорта. — Прим. авт.). Судьи по достоинству оценили выступление челябинки Анны Станишевской в дисциплине «фристайл». Наша землячка завоевала серебряную медаль в категории «юниоры», а еще выполнила норматив кандидата в мастера спорта по парашютному спорту.

«Обязательные программы отлетала чисто, ну а произвольная программа получилась огненной. Я довольна собой. Благодарю музыкантов из Бостона — рок-группу Major Moment, которые разрешили использовать их трек на соревнованиях. Эффект от музыки в выступлении получился шикарный», — рассказала Анна Станишевская в своих соцсетях.

Впереди у 13-летней челябинской гимназистки из лицея № 80 небольшой отдых. Она наметила для себя грандиозные планы в 2026 году. Ранее мы рассказывали об этой удивительной спортсменке. В интервью нашему информагентству Анна Станишевская поделилась, что с нетерпением ждет возможности тренироваться в современной аэротрубе в Челябинске. Напомним, что она появится в РМК-Арене — этот уникальный спортивный объект планируют открыть в южноуральской столице к концу 2026 года.