Челябинка Валерия Шабалина завоевала шесть золотых медалей на Кубке России по плаванию

Южноуральская спортсменка выиграла в пяти личных заплывах и эстафете

Героиней завершившегося в Саранске Кубка России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) стала челябинка Валерия Шабалина. Титулованная спортсменка выиграла шесть золотых медалей, победив во всех видах программы, в которых приняла участие, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.

Соревнования завершились сегодня, 15 июня. В них приняли участие сильнейшие спортсмены ЛИН из 30 регионов страны. Подтвердила статус фаворита четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерия Шабалина. Она выступила в шести видах программы и во всех одержала убедительную победу.

Заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира уверенно выиграла в следующих видах: 100 м (спина), 200 м (комплекс), 100 м (вольный стиль), 100 м (баттерфляй), 200 м (вольный стиль) и комбинированная эстафета 4×100 м.

Спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера России, старшего тренера сборной России по плаванию ЛИН Татьяны Новиковой. Звездным часом для Валерии Шабалиной стало выступление на Паралимпийских играх — 2020 в Токио, где она завоевала четыре золотые и одну серебряную награду.