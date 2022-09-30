Челябинка Маргарита Близнякова стала чемпионкой России по тхэквондо

Ранее золото завоевала ее подруга по команде Татьяна Минина

На чемпионате России по тхэквондо в Нальчике завершился заключительный, четвертый, день соревнований, по итогам которого золото завоевала челябинка Маргарита Близнякова. Это уже вторая награда высшей пробы в копилке южноуральской команды. Ранее сильнейшей в стране стала Татьяна Минина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ученица заслуженного тренера России, старшего тренера женской сборной страны Дмитрия Тарасова выступала в весовой категории до 57 кг. Маргарита Близнякова успешно провела четыре боя, в каждом из которых вышла победительницей по раундам со счетом 2:0. В решающем поединке за золото южноуральская спортсменка взяла верх над соперницей из Ростова-на-Дону Ядвигой Дмитриевой-Баханской.

Напомним, что ранее уверенную победу на чемпионате России — 2022 одержала еще одна челябинская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Татьяна Минина.