Челябинка Кристина Новицкая завоевала серебро на чемпионате России по тяжелой атлетике

В весовой категории до 49 кг по сумме двоеборья набрала 172 балла

В Хабаровске стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике. В первый день соревнований серебряную медаль в весовой категории до 49 кг завоевала челябинка Кристина Новицкая. По сумме двоеборья она показала результат 172 кг, уступив 3 кг победителю соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир в Хабаровске с призовым фондом 2 миллиона рублей собрал 240 атлетов не только из России, но и команды Республики Беларусь. В первый день было разыграно 4 комплекта наград. Хорошие шансы на победу сохраняла один из лидеров сборной России, двукратная чемпионка Европы среди юниоров Кристина Новицкая из Челябинска.

Основной соперницей южноуральской спортсменки считалась Кристина Соболь, представляющая Санкт-Петербург и Ульяновскую область. Участница Олимпийских игр — 2000 в Хабаровске показала лучший результат в рывке в категории до 49 кг — 77 кг. На 1 кг меньше «рванули» штангу Кристина Новицкая и Полина Андреева из Чувашии. Исход борьбы должно было решить упражнение в толчке штанги.

Здесь один из фаворитов турнира, Кристина Соболь, свои попытки завалила, ограничившись 83 кг. Кристина Новицкая в первом же подходе толкнула 94 кг, сделав весомую заявку на общую победу. Полина Андреева все три попытки (92, 95 и 97 кг) успешно исполнила, вырвавшись на промежуточное первое место. Увы, у челябинки достойного ответа не нашлось — два подхода на 97 и 98 кг завершились неудачей.

В итоге с результатом 175 кг по сумме двоеборья чемпионкой России стала Полина Андреева. У Кристины Новицкой 172 кг и серебряная медаль. Бронзу неожиданно завоевала Елизавета Жаткина из Краснодарского края (168 кг), отодвинувшая на четвертую строчку Кристину Соболь (166 кг).

Впереди участников ЧР-2022 ждут еще три дня соревнований. Готовятся к выходу на помост три южноуральские спортсменки — Ольга Афанасьева (64 кг), Галина Сашина (87 кг) и Ксения Пасхина (свыше 87 кг).