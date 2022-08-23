Челябинка Ирина Автина гарантировала себе медаль на Всероссийской Спартакиаде по боксу

Южноуральская спортсменка вышла в полуфинал женского турнира

В Москве прошел третий день соревнований по боксу среди женщин на Всероссийской летней Спартакиаде. В весовой категории до 60 кг победу единогласным решением судей одержала челябинка Ирина Автина. Южноуральская спортсменка вышла в полуфинал турнира и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В третий соревновательный день на турнире по боксу на Всероссийской летней Спартакиаде состоялись четвертьфинальные поединки в весовых категориях до 57 и 60 кг среди женщин и до 71 кг среди мужчин.

Челябинскую область сегодня, 23 августа, представляла одна спортсменка. Ирина Автина в стартовом четвертьфинальном поединке встретилась с Алиной Мустаевой из Санкт-Петербурга. Однако упорного боя не получилось. Судьи единогласным решением отдали победу челябинке.

Таким образом, Ирина Автина вышла в полуфинал, где встретится с представительницей Краснодарского края Кариной Кужелевой. Однако вне зависимости от исхода поединка челябинка гарантировала себе как минимум бронзовую медаль (в боксе не проводятся поединки за 3-е место).

Напомним, что в первый день соревнований одержала победу и также вышла в полуфинал челябинка Александра Кулешова (50 кг). Вчера, 22 августа, выиграл свой поединок также Андрей Стоцкий (92 кг), однако выбыла из борьбы за медали Лана Маллюганова (66 кг). Представлены на Спартакиаде еще три южноуральских боксера — Эдмонд Худоян (51 кг), Алексей Киселев (57 кг) и Елизавета Карташкова (54 кг). Они еще не провели на турнире ни одного боя.