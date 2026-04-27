Челябинка Ксения Хайрулина заняла шестое место на Кубке мира по конному спорту

И завоевала право принять участие в финале соревнований по конкуру

Более 100 сильнейших спортивных пар из 20 стран выступили в Ташкенте на этапе Кубка мира по конкуру. Среди них была и челябинская спортсменка Ксения Хайрулина, которой удалось пробиться в первую шестерку. Она завоевала право выступить в финале Кубка мира, сообщает региональный Минспорт.

Впервые за последние четыре года до международных соревнований по конному спорту были допущены российские спортсмены, однако лишь под нейтральным флагом. Помимо Ксении Хайрулиной из Челябинской области, в состав национальной сборной вошли Дарья Самохина и Сергей Петров из Москвы, а также Богдан Васьковский из ХМАО-Югры.

Челябинская спортсменка преодолела маршрут с препятствиями высотой 140 см за 73,95 секунды, набрав 4 штрафных очка. Спортсменка прошла дистанцию аккуратно и уложилась в норму времени, что позволило ей занять 6-е место. Таким образом, она выполнила условия отбора и завоевала путевку на финал Кубка мира по конкуру.

Напомним, что Ксения Хайрулина представляет на соревнованиях СШОР «Рифей». Ранее спортсменка дала обстоятельное интервью нашему корреспонденту, в котором рассказала о своем пути в профессиональный спорт и о том, как в детстве вместе с сестрой собрала большую коллекцию игрушечных лошадок.

Автор: Татьяна Баткова.