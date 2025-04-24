Ксения Хайрулина: «В детстве собирала игрушечных лошадок, теперь в восторге от настоящих»

Челябинская спортсменка рассказала о том, как у нее проявилась любовь к конному спорту

А вы знаете, что заниматься конным спортом — удовольствие очень дорогое? Лишь содержание скакуна в деннике обходится коневоду в 60—90 тысяч рублей в месяц. Можете себе представить, какова цена хорошей породистой спортивной лошади? Несколько сотен миллионов рублей! Об этом и многом другом мы пообщались с челябинской спортсменкой, одним из лидеров национальной сборной Ксенией Хайрулиной. Публикуем ее рассказ от первого лица.

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Мне всегда с детства нравились кони. Вместе с сестрой Полиной даже коллекционировали игрушечных лошадок. Поэтому, когда папа предложил поехать в конный клуб, нашей радости не было предела. Впервые мы могли не только посмотреть на этих красивых животных, но и покататься на них.

Поэтому любовь к конному спорту у нас появилась с юных лет. Почему-то сразу поняла, что это мое призвание. Я почувствовала связь с лошадьми, нашла с ними контакт. А если все складывается с ними в работе и видишь результат, это очень классное чувство! Сейчас, спустя годы тренировок, мне достаточно одного беглого взгляда на лошадь, чтобы понять, какой у нее характер, спокойная она или нет, как ведет себя в деннике или на манеже.

Нам, людям, необходимы соревнования. Они помогают понять, в нужном ли ты направлении работаешь на тренировках. С животными, как мне кажется, немного иначе. Они не понимают, насколько важен тот или иной турнир. Но они чувствуют эмоции всадника. И если я нервничаю, это им передается, они как бы осознают, что впереди у нас важное выступление. Они мобилизуются, начинают лучше концентрироваться.

КСТАТИ…

У Ксении Хайрулиной есть родная сестра Полина. Она также начала заниматься конным спортом в семилетнем возрасте. Но со временем их пути в конном спорте разошлись.

«В определенный момент я поняла, что конный спорт требует огромных усилий и времени. Мои ценности несколько изменились, и я почувствовала, что мне ближе что-то другое, не совсем спорт», — отмечает Полина Хайрулина.

Сейчас она работает в IT-компании, в сфере рекламы и маркетинга, что довольно далеко от мира конного спорта. Но любовь к лошадям сохранилась. Она регулярно приезжает в конный клуб к сестре и продолжает удивляться тому, что Ксения любит свою работу. «Ее личная жизнь — это лошади. Она в конюшне каждый день, с утра до вечера, как на настоящей работе. И ей это приносит огромное удовольствие», — говорит Полина.

Можно ли обмануть коня, скрыть свои чувства и волнения? Я научилась этому. Есть определенные лайфхаки, которые мне помогают это сделать. Важно не смотреть ему в глаза, думать только о работе и гнать любые мысли прочь. Чаще бывает, когда конь не в духе. Тут уже мастерство всадника — привести его в чувство, поднять настроение.

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Сейчас я живу в Москве, потому что там обычно проходят самые важные и ответственные соревнования. А еще важно не травмировать лошадь постоянными переездами, для нее это стресс и волнения. Перевозка обычно происходит на коневозе — специальном грузовике с отсеками для лошадей. Животные обычно нормально переносят поездки на дальние расстояния (1000—2000 км), но все равно для них это непросто.

С самолетом еще сложнее. Лошадей транспортируют в специальных контейнерах. Но мои четвероногие друзья такие испытания еще не проходили. Может быть, в составе российской сборной в этом году отправлюсь на соревнования в Дубай. Но очень переживаю за своего Флиппербоя, справится ли он с перелетом…

Он у меня, можно сказать, домашний конь, не так часто отправляется в другие города и страны. И привык заниматься в знакомой обстановке. Что представляют из себя тренировки? В течение недели я «обскакиваю» разных лошадей, их у меня несколько. Но выступаю на соревнованиях на двух.

Первый — это мерин Флиппербой, голландский теплокровный, ему 15 лет. Он принес мне титул чемпиона России в 2020 году. А еще он мой верный боевой товарищ и надежный друг. Мы с ним, по сути, вместе начинали выступать, вместе выросли, поэтому к нему у меня особая любовь и привязанность.

Второй — 9-летний Джентльмен де Болье, француз. Купили его в прошлом году, в этом сезоне начинаю с ним плотнее работать, готовить к соревнованиям. Хороший конь, пока у нас с ним все хорошо складывается. У него пока еще мало опыта, но уже способен преодолевать высокие препятствия. Хотя и балбес, потому что возраст молодой (улыбается). Приходится его учить и подстраивать под себя. Потому что Флиппербой не сможет долго выступать на высоком уровне, ему нужно готовить смену.

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Лошадей нужно любить, они очень чуткие. Без этой любви вряд ли получится создать прочную связь друг с другом. Я даже в отпуске не могу долгое время обходиться без них, начинаю очень скучать. Несколько дней еще могу заставить себя отрешиться от всего, а потом беру в руки телефон и звоню коноводам или тренерам, узнать, как там у них дела. Ну и мои кони тоже по мне скучают, я это знаю. Поэтому сложно переносить долгие расставания с ними.

Сейчас из-за политической ситуации цены на породистых коней значительно выросли. Кроме того, есть проблемы с логистикой. Скажем, Джентльмен вынужден был два месяца простоять в так называемом карантине, прежде чем его доставили в Россию. Это обязательная процедура перед транспортировкой животного в другую страну.

Конечно, у нас есть свои конные заводы. Например, Кировский в Ростове-на-Дону. Там хорошие лошади европейского качества, есть немецкие жеребцы. Но и на них цены тоже кусаются.

Разумеется, конный спорт — это дорогое удовольствие. Особенно если речь идет о спорте высших достижений. Скажем, постой одной лошади в деннике обходится в 60—90 тысяч рублей в месяц. И это без ее кормежки. В эту сумму входит оплата услуг тренеров или коноводов — людей, которые ежедневно обслуживают лошадей. Есть много других расходов… В каждом клубе разные расценки, это я озвучила среднюю стоимость постоя лошади в деннике.

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Для конкура и выездки породы лошадей примерно одинаковые, но есть различия в производителях. Как правило, они европейские. Конечно, порода и родословная играют большое значение. Это как в гонках «Формулы-1» — если у тебя крутой болид, ты априори считаешься фаворитом. И все же есть исключения. Многое зависит от потенциала лошади и работы всадника. Нужно уметь раскрыть в своем напарнике сильные стороны, нивелировать слабые.

Французский мерин Джентльмен обошелся нам в скромную сумму. Простите, не буду ее озвучивать. Ну а для понимания: у некоторых наших сборников в национальной команде есть лошади стоимостью в несколько сотен миллионов рублей. Но это не значит, что у них больше шансов добиться больших и серьезных побед. А есть еще арабские породистые кони для скачек… Цены на них космические!

Верхний предел у лошади для выступления на соревнованиях по выездке может быть разным. По моим наблюдениям, он не старше 18 лет. Что касается всадников, то есть примеры, когда они на высоком уровне выступают и в 60-летнем возрасте.

Я не знаю, сколько еще буду оставаться в конном спорте, но хотелось бы задержаться в нем надолго — это моя работа, моя жизнь… Я получаю огромное удовольствие от того, чем занимаюсь. И это мне нисколько не надоедает.

Фото автора и со страницы Ксении Хайрулиной в соцсети (vk.com/jumpinghorse)