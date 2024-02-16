Челябинец Степан Чистяков выиграл бронзу на спартакиаде в конькобежном спорте

А москвичка Александра Саютина стала трехкратной чемпионкой соревнований

Сегодня, 16 февраля, завершился третий день соревнований по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. В центре внимания была Александра Саютина из Москвы. Она выиграла забег на дистанции 1500 метров и стала трехкратной чемпионкой спартакиады. У мужчин «полуторку» выиграл Даниил Смирнов из Кировской области, бронзу для Челябинской области завоевал Степан Чистяков, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня на льду челябинского ДС «Уральская молния» были разыграны два комплекта наград. Сильнейшие конькобежцы страны боролись за победу на дистанции 1500 метров. Первыми стартовали женщины.

Здесь приятный сюрприз преподнесла Александра Саютина из Москвы. Она бежала в 16-й паре и показала на финише хороший результат — 2.00,39. Он служит хорошим ориентиром для стартовавших следом главных фаворитов соревнований в этом виде программы — Дарьи Качановой и Екатерины Кошелевой.

Спортсменка из Нижегородской области выиграла свой забег у Елизаветы Агафошиной из Москвы. Но этого не хватило, чтобы опередить Саютину. В итоге Дарья Качанова с результатом 2.01,10 стала серебряным призером. Спортсменка из Екатеринбурга Екатерина Кошелева довольствовалась бронзой — 2.01,29. Александра Саютина завоевала уже третью золотую медаль на спартакиаде сильнейших.

Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м:

1. Александра Саютина (Москва) — 2.00,39.

2. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 2.01,10.

3. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 2.01,29.

«Меня уже называют спартакиадным спортсменом. До этого проявила себя на спартакиаде молодежи России. Конечно же, я рада тому, как сложились для меня соревнования в Челябинске. Медальных планов не строила, но три золотые медали — это фантастика!» — отметила Александра Саютина после церемонии награждения.

Драматичной получилась развязка в борьбе за медали у мужчин. Перед заключительным забегом лучший результат был у Сергея Трофимова из Красноярска. В последней паре на старт вышли Даниил Смирнов и Степан Чистяков. Оба опережали график победителя и претендовали на золото.

Однако на финише челябинец несколько сбавил обороты, показав третий результат. Он завоевал бронзовую медаль, Трофимов довольствовался серебром, а неожиданную победу одержал Даниил Смирнов с результатом 1.48,84. Причем он принес для Кировской области первую медаль на спартакиаде сильнейших.

Конькобежный спорт. Мужчины, 1500 м:

1. Даниил Смирнов (Кировская область) — 1.48,84

2. Сергей Трофимов (Красноярский край) — 1.49,24

3. Степан Чистяков (Челябинская область) — 1.49,34.

Завтра, 17 февраля, конькобежцы разыграют еще два комплекта наград на Всероссийской зимней спартакиаде. Им предстоит определить звания сильнейших на дистанции 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин.