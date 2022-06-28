Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с тяжелым форвардом Андреем Логиновым. В минувшем сезоне баскетболист стал самым полезным игроком в челябинской команде. Новое соглашение с ним продлено на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Андрей присоединился к «Челбаскету» в сезоне 2020/21 в конце октября и сразу стал лидером и системообразующим игроком команды. Форвард — воспитанник СШОР «Глория» (Москва), член молодежных сборных России своего возраста, также имеет богатый опыт выступления на чемпионате России среди мужских команд Суперлиги-1 за московский МБА, «Уралмаш» и питерский «Спартак».
«Рады продлить контракт с Андреем, который со своего первого матча в составе возродившейся челябинской дружины стал одним из главных звеньев в сложной системе под названием БК „Челбаскет“. Андрей — опора на площадке, заботливый отец и профессиональный крутильщик фарша дома, очень интеллигентный и чуткий в общении человек», — рассказал об игроке генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.
Отметим, что в прошлом сезоне Андрей провел 48 игр, набирая в среднем 14,2 очка и 7,3 подбора. Также тяжелый форвард попал в топ-10 игроков Суперлиги-2, по мнению портала Eurobasket.com.
Напомним, что ранее баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал трех новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым. Также новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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