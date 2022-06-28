Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Андреем Логиновым

Самый полезный игрок прошлого сезона будет выступать за челябинцев еще один год

«Рады продлить контракт с Андреем, который со своего первого матча в составе возродившейся челябинской дружины стал одним из главных звеньев в сложной системе под названием БК „Челбаскет“. Андрей — опора на площадке, заботливый отец и профессиональный крутильщик фарша дома, очень интеллигентный и чуткий в общении человек»,

— рассказал об игроке генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.