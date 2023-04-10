В Екатеринбурге завершился турнир по баскетболу 3×3 Play tournament — 2023. За победу в соревнованиях боролись команды из девяти городов страны. Челябинскую область представляли четыре команды, которые сумели завоевать две бронзовые награды, сообщает региональная федерация баскетбола.
В мужском турнире выступили «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Уралец» (Златоуст), а среди женщин за медали боролся челябинский «Позитив».
В мужском зачете победителями стали хозяева турнира команда Stella Pro, бронзовые награды добыл «Металлург», челябинцы остановились в шаге от призовой тройки, «Уралец» занял девятое место. В женском турнире челябинские баскетболистки заняли третье место, выиграв два матча из трех.
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