Баскетбольные команды из Челябинской области стали призерами турнира в Екатеринбурге

Они продолжают подготовку к тандему чемпионата России в Москве

В Екатеринбурге завершился турнир по баскетболу 3×3 Play tournament — 2023. За победу в соревнованиях боролись команды из девяти городов страны. Челябинскую область представляли четыре команды, которые сумели завоевать две бронзовые награды, сообщает региональная федерация баскетбола.В мужском турнире выступили «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Уралец» (Златоуст), а среди женщин за медали боролся челябинский «Позитив».В мужском зачете победителями стали хозяева турнира команда Stella Pro, бронзовые награды добыл «Металлург», челябинцы остановились в шаге от призовой тройки, «Уралец» занял девятое место. В женском турнире челябинские баскетболистки заняли третье место, выиграв два матча из трех.Добавим, что турнир в Екатеринбурге является важным этапом подготовки к тандему чемпионата России по баскетболу 3×3. В мужском «претенденте» примут участие три южноуральские команды: «Курчатов», «Уралец» и «Металлург». Соревнования пройдут в московском ТРЦ «Мега Теплый Стан» с 21 по 22 апреля.