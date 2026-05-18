Баскетболист «ЧБК» Ян Додеус получил перелом ключицы в финале Суперлиги

Сезон для игрока челябинского клуба завершен, его ждет операция

Перелом ключицы со смещением — такой диагноз поставили врачи игроку баскетбольного клуба «ЧБК» Яну Додеусу по его возвращении в Челябинск. В третьем матче финала Суперлиги с подмосковными «Химками» игрок получил повреждение и не смог продолжить игру. Медобследование показало — помочь команде в текущем сезоне он уже не сможет и будет вынужден лечь на операционный стол, сообщает пресс-служба клуба «ЧБК».

Один из лидеров клуба «ЧБК» пропустил четвертый матч серии финала Суперлиги с «Химками», в котором челябинцы накануне одержали волевую и сложную победу. Счет в серии стал 3-1, а челябинская команда вернулась домой. Ян Додеус прошел медобследование, которое оказалось неутешительным для игрока, текущий сезон он уже точно пропустит.

Игроку предстоит оперативное вмешательство. Точные сроки восстановления станут известны после хирургического лечения. Ян Додеус не сможет принять участие в оставшихся матчах финальной серии Суперлиги. Для команды это серьезная потеря, учитывая роль баскетболиста в клубе «ЧБК».

Отметим, что в полуфинале получил травму еще один лидер «ЧБК» — Максим Ильвовский. Он также уже не сможет помочь команде в финале Суперлиги.

Пятый матч серии «ЧБК» — «Химки» состоится в Челябинске 20 мая. Нашей команде осталось одержать одну победу для того, чтобы впервые в своей истории завоевать титул чемпиона Суперлиги.