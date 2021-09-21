Алена Красовская из Миасса заняла четвертое место на чемпионате мира по скалолазанию

Южноуральская спортсменка остановилась в шаге от пьедестала почета в состязаниях по боулдерингу

В Москве подходит к завершению чемпионат мира по скалолазанию, в котором достойно выступает спортсменка из Миасса Алена Красовская. Лидер южноуральской команды заявилась в двух дисциплинах соревнований. В одной из них она показала четвертый результат, в другой — вышла в полуфинал, сообщает Федерация скалолазания России.

На чемпионате мира по скалолазанию в Москве разыгрывается шесть комплектов наград в отдельных дисциплинах среди мужчин и женщин — в состязаниях на скорость, трудность и в боулдеринге. В состав российской сборной вошли 27 спортсменок, в том числе спортсменка из Миасса Алена Красовская, которая была заявлена в двух видах программы — в состязаниях на трудность и в боулдеринге.

Вчера, 20 сентября, завершились состязания в боулдеринге. Чемпионка мира — 2016 в многоборье Алена Красовская успешно прошла предварительный этап и стала единственной из россиянок, кому удалось выйти в финальную часть соревнований. В решающем раунде турнира выступили шесть участниц.

Для южноуральской спортсменки это был второй финал на таком высоком уровне в карьере. Первый состоялся в 2016 году на дебютном на тот момент для 16-летней скалолазки. Кроме того, нынешний финал стал вторым за пять лет не только лично для Алены, но и в целом для всей нашей национальной команды в боулдеринге.

Спортсменка из Миасса не лучшим образом преодолела первый маршрут, из-за чего пришлось быть в роли догоняющей на следующих трассах.

«Все должен был решить последний боулдер. На осечку лидеров надеяться особо не приходилось, но вот шансы на бронзу были реальными. И Алена Красовская отдала все силы, чтобы постараться завоевать первую для себя медаль на чемпионате мира в боулдеринге. Сложнейшую силовую трассу с очень неприятным финишным рельефом россиянка преодолела трижды, на четвертую попытку пошла, не успев отдохнуть. Увы, времени не хватило — с результатом 2 топа и 3 зоны Алена завершила финал на четвертом месте. Без медали, но с лучшим результатом в карьере в этой дисциплине»,— сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

Победу в этой дисциплине одержала американка Натали Гроссман. Серебряную и бронзовую медали завоевали соответственно итальянка Камилла Морони и сербка Сташа Гейо.

Тем не менее у южноуральской спортсменке еще есть шанс стать призером соревнований. Сегодня, 21 сентября, состоятся полуфиналы и финал в состязаниях по скалолазанию на трудность. По результатам квалификации, в которой заявились 70 спортсменок, Алена Красовская показала 18-й результат.

