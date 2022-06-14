Алексей Текслер распорядился сдать в июле Центр современного пятиборья

В 2023 году спортсмены рассчитывают провести в центре первенство России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новое здание Центра современного пятиборья, расположенное на территории конноспортивного комплекса «Рифей». Глава региона дал распоряжение ускорить затянувшиеся работы и сдать центр в эксплуатацию к 10 июля 2022 года, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Само здание на земле «Рифея» уже готово. Здесь будут оборудованы бассейн на шесть дорожек, универсальный спортзал для фехтования, мини-футбола, гандбола и волейбола, лазерный тир, тренажерный зал. Трибуны по проекту смогут принять 184 зрителя.

Однако процесс строительства и обустройства территории затягивается. Подрядчики объяснили губернатору отставание от сроков плохой погодой: из-за частых майских дождей беговые дорожки на задах комплекса не получилось проложить в срок. В самом здании предстоит еще много отделочных работ.

Алексей Текслер распорядился ускорить темпы работ и закончить их к 10 июля. По словам губернатора, пятиборье весьма перспективный вид спорта, но до сих пор в Челябинской области слабо развитый. Действующих спортсменов — всего 140 человек, они вынуждены заниматься на разных площадках в Челябинске. Современное пятиборье включает в себя бег, плавание, фехтование, стрельбу и конкур, чем и объясняется разброс мест тренировок.

Ввод в эксплуатацию нового центра на базе «Рифея» позволит проводить тренировки в одном месте, кроме того, в планах организаторов — набрать до 200 человек в детские группы. Алексей Текслер эти планы одобрил и распорядился заодно решить вопрос с трансфером юных спортсменов: «Рифей» находится в Сосновском районе, из Челябинска туда придется запускать автобус-«челнок», причем с постоянным сопровождением ГИБДД: ведь ездить будут дети.

Как сообщила корреспонденту Первого областного информагентства замдиректора комплекса «Рифей» по спортивной подготовке Александра Шакирова, у региональной федерации пятиборья на еще не законченный центр уже есть планы: в 2023 году здесь возможно проведение первенства России по современному пятиборью среди юношей.