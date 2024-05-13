Алексей Текслер признан лучшим руководителем хоккейного клуба КХЛ

А сам президент ХК «Трактор» вручил награду игроку «Металлурга» Егору Яковлеву

Сегодня, 13 мая, в Москве прошла торжественная церемония закрытия сезона-2023/2024 в КХЛ. Индивидуальные призы получили лучшие игроки, тренеры и руководители Лиги. Президент ХК «Трактор» Алексей Текслер был признан лучшим руководителем хоккейного клуба. Он же вручил награду хоккеисту «Металлурга» Егору Яковлеву, которому выиграл приз «Железный человек», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер получил приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему руководителю хоккейного клуба. Эксперты оценили вклад губернатора Челябинской области в успехи ХК «Трактор», президентом которого он является.

«Я считаю, что это коллективная награда. Мы развиваем „Трактор“. Бронза этого года — действительно хороший результат. Клуб — это нечто большее. Отмечу работу с болельщиками, медиа, работу по развитию детско-юношеского хоккея. Вы знаете, что легендарная школа „Трактор“ обрела новый центр. Мы его назвали Академией хоккея „Трактор“. „Белые Медведи“ в этом году тоже не подвели и завоевали бронзу МХЛ. Это здорово. Мы будем развивать наш клуб и дальше», — отметил Алексей Текслер на церемонии награждения.

Глава региона также поздравил хоккейный «Металлург» с победой в Кубке Гагарина. Он подчеркнул, что был на всех домашних матчах команды в финале и испытал большую радость за земляков как губернатор Челябинской области. Кроме того, он поблагодарил команду, которая сделала хороший подарок городу Магнитогорск на 95-летие.

Губернатор не только получил награду, но и сам вручил одну из них. Любопытно, что Алексей Текслер вручил ее южноуральскому хоккеисту. Приз «Железный человек», изготовленный златоустовскими мастерами, достался Егору Яковлеву. Именно он провел наибольшее количество матчей за три последних сезона в КХЛ.

Отметим, что на церемонии закрытия сезона КХЛД были вручены и множество других наград. Так, призы получили:

Лучший вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»).

Номинанты: Илья Набоков («Металлург»), Зак Фукале («Трактор»).

Лучший новичок: Илья Набоков («Металлург»).

Номинанты: Роман Канцеров («Металлург»), Антон Силаев («Торпедо»).

Лучший тренер: Андрей Разин («Металлург»).

Номинанты: Игорь Никитин («Локомотив»), Андрей Козырев («Северсталь»).

Приз «За верность хоккею»: Евгений Бирюков («Салават Юлаев»)

Номинанты: Григорий Панин («Салават Юлаев»), Сергей Широков («Автомобилист»).

Ранее стали известны победители в номинациях, основанных на статистических результатах. Так, индивидуальные награды получили:

Лучший бомбардир регулярного чемпионата: Никита Гусев («Динамо»).

Лучший снайпер регулярного чемпионата: Рид Буше («Авангард»).

Самый результативный защитник: Александр Никишин (СКА).

Самый полезный игрок: Александр Никишин (СКА).