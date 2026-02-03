17-летняя спортсменка из Миасса выиграла этап Кубка России по фристайлу

На ГЛК «Солнечная долина» сюрприз преподнесла Злата Мельникова

Неожиданную победу на стартовом этапе Кубка России по фристайлу одержала 17-летняя спортсменка из Миасса Злата Мельникова. На домашней трассе ГЛК «Солнечная долина» она показала лучший результат среди всех участниц в дисциплине «слоупстайл». Бронза досталась ее землячке Александре Глазковой, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Места распределялись по лучшему результату из двух попыток. В одной из них самые высокие оценки получила перспективная спортсменка из Миасса Злата Мельникова. Судьи поставили ей 75,00 балла. Второе место досталось Марине Делл’Оллио из Москвы, а замкнула тройку призеров еще одна фристайлистка из Миасса, Александра Глазкова.

Фристайл. Кубок России. Дисциплина «слоупстайл». ГЛК «Солнечная долина» (Миасс).

Женщины:

1. Злата Мельникова (Челябинская область) — 75,00.

2. Марина Делл’Олио (Москва) — 70,00.

3. Александра Глазкова (Челябинская область) — 66,25.

Мужчины:

1. Тимофей Бралгин (Красноярский край) — 76,50.

2. Егор Резанцев (Московская область) — 75,50.

3. Артем Дулов (Красноярский край) — 70,00.

Отметим, что на ГЛК «Солнечная долина» в течение последних двух недель прошли несколько важных всероссийских стартов по фристайлу и сноуборду в различных дисциплинах.

Главным событием сезона на южноуральском горнолыжном курорте станет Кубок чемпионов по фристайлу. Эти соревнования пройдут 14 марта и соберут сильнейших спортсменов из России и Китая. Они разыграют два комплекта наград в дисциплине «ски-кросс».