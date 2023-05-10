В Кемерове проходит первенство России по кикбоксингу в различных дисциплинах. За медали соревнований сражаются более тысячи спортсменов из 64 регионов страны. Серебряным призером в дисциплине «лайт контакт» стала челябинка Александра Карманова, сообщает пресс-служба клуба кикбоксинга «Боец».
Все бойцы, которые завоевали золотые и серебряные медали, вошли в сборную России по кикбоксингу. Челябинская школьница выступала в разделе «лайт контакт» в категории до 32 кг и провела два боя, в одном из которых одержала победу, а в другом — уступила сопернице.
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