12-летняя спортсменка из Челябинска завоевала серебро первенства России по кикбоксингу

Александра Карманова прошла отбор в сборную страны

В Кемерове проходит первенство России по кикбоксингу в различных дисциплинах. За медали соревнований сражаются более тысячи спортсменов из 64 регионов страны. Серебряным призером в дисциплине «лайт контакт» стала челябинка Александра Карманова, сообщает пресс-служба клуба кикбоксинга «Боец».Все бойцы, которые завоевали золотые и серебряные медали, вошли в сборную России по кикбоксингу. Челябинская школьница выступала в разделе «лайт контакт» в категории до 32 кг и провела два боя, в одном из которых одержала победу, а в другом — уступила сопернице.Добавим, что ранее два южноуральских кикбоксера стали призерами Кубка России в Анапе. Александр Лузин и Павел Шалыго завоевали три медали.