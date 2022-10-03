Жителя Пласта осудят за мошенничество по схеме с попавшими в ДТП родственниками

Мужчина и его сообщники обманывали преимущественно пенсионеров

В Магнитогорске будут судить 23-летнего жителя Пласта, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и выманивал у них деньги. Ему грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие выяснило, что ранее судимый мужчина обзванивал стационарные телефоны, большинство которых установлено в квартирах пожилых людей, и сообщал о том, что их родственники попали в ДТП. Мошенник требовал у потерпевших крупные суммы денег и обещал не обращаться в полицию, чтобы на родных пенсионеров не возбуждали уголовные дела. Затем он приходил за деньгами в медицинской маске, скрывая свое лицо, часть полученных средств оставлял себе, часть переводил сообщникам.

На уловку попалась жительница Магнитогорска, которая отдала 600 тысяч рублей. Другая пенсионерка проявила бдительность и сообщила о звонке полицейским. Правоохранители задержали мужчину после получения пустой сумки, в которой должны были находиться деньги.

«Следователями следственной части УМВД России по г. Магнитогорску окончено производство по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Пласта. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 159 („Мошенничество в крупном размере“) и части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 („Покушение на мошенничество в крупном размере“) УК РФ»,— рассказали в ведомстве.

В Челябинской области работает бесплатный мобильный номер *1593 для борьбы с телефонными мошенниками. Специалисты кол-центра расскажут, как действовать в той или иной ситуации.