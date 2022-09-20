Жителя Миасса осудили за убийство собутыльника

Труп мужчина спрятал в подполе частного дома

В Миассе Челябинской области осудили мужчину, который убил приятеля во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установили, что с 16 по 18 февраля 2022 года в одном из частных домов мужчина распивал с приятелем спиртные напитки. В какой-то момент завязалась ссора и он ударил потерпевшего кулаком по голове, а затем ножом в шею, отчего тот скончался.

Желая замести следы, преступник перенес труп в подпол дома.

«Миасским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). С учетом мнения государственного обвинителя судом виновному назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— рассказали в ведомстве.

Ранее в Аргаяшском районном суде вынесли приговор женщине, которая убила новорожденного ребенка, нанеся ему 17 ножевых ранений и множество ударов по голове.