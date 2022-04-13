Жителя Карабаша привлекут к ответственности за дачу взятки полицейскому

Мужчина нарушил ПДД и попросил не привлекать его к ответственности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Карабаша, который подозревается в даче взятки полицейскому, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

10 апреля мужчину, нарушившего правила дорожного движения, остановил сотрудник ГИБДД. Южноуралец попросил правоохранителя не привлекать его к ответственности и предложил взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем руководству.

«По зафиксированным преступным действиям подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации („Дача взятки“). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении сотрудников региональной Государственной инспекции труда, подозреваемых в даче и получении взяток, а также превышении должностных полномочий. Установлено, что за пять лет они получили взяток на девять миллионов рублей.