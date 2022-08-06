Жителя Челябинска, задушившего свою падчерицу, отправили в СИЗО

Под стражей мужчина проведет два месяца

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Сегодня, 6 августа, в Ленинском районном суде Челябинска избрали меру пресечения 39-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своей 19-летней падчерицы. Тело задушенной девушки обнаружили на территории мусороперерабатывающего завода, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Суд избрал Александру Ерутину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца»,— передает журналист с места событий.

Известно, что мужчина нигде официально не работает и перебивается случайными заработками. Также вместе с матерью погибшей злоупотребляет спиртными напитками.

По данным источника корреспондента медиахолдинга «Первый областной», мама и отчим задушенной девушки были очень злы на нее за то, что она в последнее время не жила дома и запрещала им выпивать. В порыве гнева женщина сказала, что желает смерти своей дочери. Спустя некоторое время отчим подкараулил девушку, накинулся на нее и начал душить. А затем добил удлинителем. Ее мама наблюдала за происходящим. Убедившись, что девушка мертва, они завернули ее тело в одеяло и выбросили в мусорный контейнер.

Напомним, Александр Ерутин неоднократно судим на побои, кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью.