В Челябинске на сортировке мусора нашли тело 19‑летней девушки

По подозрению в убийстве задержали ее отчима

В Челябинске на территории мусороперерабатывающего завода нашли тело задушенной 19-летней девушки, сообщили сегодня, 5 августа, в СУ СКР по региону.

ЧП случилось накануне, 4 августа. По данным корреспондентов ОТВ, тело обнаружил охранник экологической компании, после чего передал информацию полицейским. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан отчим погибшей. Мужчине 39 лет.

«Преступление было раскрыто по „горячим следам“ благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что ранее он неоднократно судим. В том числе за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Расправу над падчерицей мужчина устроил в Ленинском районе, а тело выбросил в мусорный бак, отходы из которого попали на переработку. По предварительным данным, подозреваемому не нравилось, что девушка до сих пор живет с матерью.