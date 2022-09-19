Жителя Челябинска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Мужчина вышел с плакатом с дискредитирующими надписями в центр города

В Челябинске суд вынес приговор в отношении местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Мужчине назначили штраф в размере 48 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

38-летнего челябинца задержали 7 сентября около административного здания в центре города. В руках у него был плакат с надписями, дискредитирующими российскую армию.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Материалы были переданы в Советский районный суд, в котором и постановили оштрафовать челябинца на 48 тысяч рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Челябинска, который неоднократно размещал в Интернете информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.