Жительницу Миасса заставили вернуть государству маткапитал

Женщина купила квартиру, но оставила своих детей без жилья

Жительнице Миасса придется вернуть государству 527 тысяч рублей, которые она получила от СФР на покупку квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. В 2022 году женщина родила второго ребенка и получила сертификат на маткапитал.

Средства маткапитала она направила на улучшение жилищных условий — купила трехкомнатную квартиру.



«В нарушение требований закона женщина не оформила квартиру в общую собственность с другими членами семьи и в последующем продала», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Миасса обратилась в суд с иском, в котором потребовала вернуть в бюджет средства маткапитала как неосновательное обогащение.

Миасский городской суд удовлетворил это требование — теперь женщина обязана вернуть деньги.

В Челябинске между тем будут судить мошенницу, которая получила более 700 тысяч рублей на несуществующего ребенка.

