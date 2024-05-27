Жительнице Миасса придется вернуть государству 527 тысяч рублей, которые она получила от СФР на покупку квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. В 2022 году женщина родила второго ребенка и получила сертификат на маткапитал.
Средства маткапитала она направила на улучшение жилищных условий — купила трехкомнатную квартиру.
«В нарушение требований закона женщина не оформила квартиру в общую собственность с другими членами семьи и в последующем продала», — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура Миасса обратилась в суд с иском, в котором потребовала вернуть в бюджет средства маткапитала как неосновательное обогащение.
Миасский городской суд удовлетворил это требование — теперь женщина обязана вернуть деньги.
В Челябинске между тем будут судить мошенницу, которая получила более 700 тысяч рублей на несуществующего ребенка.