Жительница Челябинска получила более 700 тысяч рублей на несуществующего сына

Ей грозит до шести лет тюрьмы

В Челябинске будут судить 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве при получении выплат. Женщина выдумала историю о рождении у нее ребенка и подала документы на получение различных выплат. В результате ущерб государству составил 720 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что несколько лет назад подозреваемая обратилась в ЗАГС за свидетельством о рождении сына и, получив заветный документ на несуществующего ребенка, отправилась в отделение Соцфонда за получением маткапитала. Сертификат на ребенка оформили, в дальнейшем женщина обналичила более 450 тысяч рублей.

«Через несколько лет женщина предоставила документы о рождении сына в территориальное подразделение соцзащиты, получив таким образом на неродившегося ребенка выплату в размере порядка 270 тысяч рублей»,— добавили в ведомстве.

В отношении ранее судимой за мошенничество и участие в незаконном обороте наркотиков женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Материалы дела направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд.