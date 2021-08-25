Жительнице Магнитогорска вынесут приговор за убийство семимесячной дочери

Пьяная женщина нанесла младенцу тяжелейшую травму головы

В Челябинской области перед судом предстанет жительница Магнитогорска, бросившая свою семимесячную дочь в косяк дверного проема. От полученной травмы ребенок скончался. Женщину обвиняют в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре прошлого года пьяная жительница Магнитогорска в состоянии алкогольного опьянения, устав от плача семимесячной дочки, бросила ребенка. Девочка ударилась головой и упала на пол.

«Преступными действиями обвиняемая причинила ребенку травму головы, повлекшую смерть потерпевшей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.