За покушение на убийство семимесячной дочери срок грозит жительнице Магнитогорска

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 4 декабря в Магнитогорске одна из местных жительниц находилась в состоянии алкогольного опьянения. В квартире, помимо женщины, находилась её семимесячная дочь, которая, в силу своего возраста, постоянно плакала.

Это мешало выпивающей проводить время по своему усмотрению, и она решила «усмирить» ребёнка, кинув её в косяк дверного проёма. Девочка выжила, но у неё диагностирована тяжёлая травма головы. Сейчас ребёнок находится в лечебном учреждении, а в отношении горе-матери заведено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области местной жительницы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на совершение убийства")», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

Женщина в настоящее время находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.