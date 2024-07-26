Дожди в Челябинской области ослабнут к воскресенью

В субботу в регионе продолжит бушевать непогода

В субботу, 27 июля, в Челябинской области по-прежнему сохранится дождливая погода с сильным ветром. Местами синоптики обещают ливни. В воскресенье, 28-го, дожди местами ослабеют, температура воздуха поднимется до +20 градусов. Подробнее о погоде в выходные рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до +11°C, днем температура воздуха поднимется до +14...+16 градусов Цельсия. Облачно, дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный с переходом на западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В регионе в ночные часы отметка на градуснике будет варьироваться от +8 до +13°C. Дневной прогрев составит от +11 до +16°C. Облачно, дожди, местами ливни. В отдельных районах грозы и град. Ветер северо-восточного направления с переходом на западное, от 6 до 11 метров в секунду с порывами от 15 до 19 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В воскресенье, 28 июля, в столице Южного Урала сохранится дождливая погода. Показания термометров ночью опустятся до +10°C, днем потеплеет до +18...+20°C. Ветер преимущественно западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов осадки станут менее интенсивными. В отдельных районах сохранятся умеренные дожди. Температура воздуха в ночные часы достигнет +8...+13 градусов, днем установится в пределах от +16 до +21°C. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.