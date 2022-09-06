Житель Южноуральска перечислил мошенникам 1,2 миллиона рублей

О случаях обмана потерпевший слышал по телевизору и читал в СМИ

69-летний житель Южноуральска перевел мошенникам все свои сбережения в размере 1,2 миллиона рублей. При этом мужчина сказал полицейским, что знал о мошеннических схемах. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с его сберегательного счета. Чтобы сохранить накопления, лжебанкир настоятельно рекомендовал потерпевшему перечислить деньги на якобы безопасные счета и добавил, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Для убедительности абонент назвал фамилию и имя полицейского, который будет расследовать дело. Пенсионер прочитал в интернете, что такой полицейский в Южноуральске действительно есть, и, не раздумывая, перевел на указанные счета один миллион 200 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— уточнили в ведомстве.

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 миллионов рублей. Раскрывать такие преступления непросто, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. В связи с этим в регионе открыли горячую линию для борьбы с телефонными мошенниками. Те, кто уже стал жертвой обмана или только получил такой звонок, могут обратиться на короткий бесплатный мобильный номер *1593.