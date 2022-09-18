«Мошенники убедили мужчину, что ему требуется оформить кредит, пока его не опередили мошенники, а полученные деньги — перевести на „безопасный счет“. Также жителя Троицка убедили обналичить имеющиеся у него сбережения и отправить их на определенную электронную ячейку», — рассказывают в полиции.
Под диктовку злоумышленников потерпевший снял деньги со своего счета и перевел на указанный номер банковской карты. А через несколько дней оформил кредит, который обналичил и отправил по указанию мошенников на неизвестный счет в салонах сотовой связи.
Взамен мошенники обещали, что скоро мужчине поступит код, при помощи которого можно будет вывести все деньги обратно. Не дождавшись кода, обманутый обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее молодая мама-декретница из Миасса отдала мошенникам 750 тысяч рублей. Женщина переводила им деньги три раза.