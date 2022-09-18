Житель Троицка перевел на «безопасный счет» более полумиллиона рублей

Мужчина отдал мошенникам свои накопления и кредитные деньги

51-летний житель Троицка после попал в ловушку телефонных мошенников. Они заставили нашего земляка перечислить на «безопасный счет» 160 тысяч рублей накоплений и еще 440 тысяч, взятых в кредит. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мошенники убедили мужчину, что ему требуется оформить кредит, пока его не опередили мошенники, а полученные деньги — перевести на „безопасный счет“. Также жителя Троицка убедили обналичить имеющиеся у него сбережения и отправить их на определенную электронную ячейку»,

— рассказывают в полиции.

Под диктовку злоумышленников потерпевший снял деньги со своего счета и перевел на указанный номер банковской карты. А через несколько дней оформил кредит, который обналичил и отправил по указанию мошенников на неизвестный счет в салонах сотовой связи.

Взамен мошенники обещали, что скоро мужчине поступит код, при помощи которого можно будет вывести все деньги обратно. Не дождавшись кода, обманутый обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».